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Суд приговорил к пожизненному сроку криминального авторитета Шишкана

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан.
Суд приговорил к пожизненному сроку криминального авторитета Шишкана
  • Gettyimages.ru

«По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — цитирует РИА Новости решение судьи Алексея Гринёва.

Кроме того, Шишкану назначен штраф в 5 млн рублей.

Установлено, что Медведев и его соучастники убили гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех её родственников, чтобы завладеть земельными участками завода.

В середине мая присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт Медведеву.

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