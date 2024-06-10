В Красноярском крае планируется построить семь объектов для обработки ТКО

В Красноярском крае до 2030 года планируется построить семь объектов для обработки твёрдых коммунальных отходов.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор региона Михаил Котюков на полях ПМЭФ подписали соглашение о строительстве.

«Проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений. Стоимость проектов оценивается в 20 млрд рублей. Создание новых объектов позволит региону приблизиться к достижению показателей нацпроекта «Экология», — сказал Буцаев.

Котюков уточнил, что в регионе есть проблемы, связанные с переполненностью объектов для захоронения ТКО и территориальной схемой обращения с отходами.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области построят два мусоросортировочных комплекса.