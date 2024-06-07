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В Ярославской области построят два мусоросортировочных комплекса

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В Ярославской области построят два мусоросортировочных комплекса в Ростовском и Рыбинском районах.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Соглашение о строительстве подписали на полях ПМЭФ Российский экологический оператор (РЭО) и правительство региона.

«Новые объекты, которые будут построены в рамках соглашения, позволят Ярославской области достичь показателей нацпроекта «Экология» по снижению захоронения ТКО на полигонах в два раза и по обработке 100% ТКО», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что новые инвестпроекты позволят создать дополнительные мощности для выполнения задач по сортировке отходов и снижению захоронения ТКО.

Ранее сообщалось, что на Ямале построят три мусоросортировочных комплекса.

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