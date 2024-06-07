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На Ямале построят три мусоросортировочных комплекса

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На Ямале построят три мусоросортировочных комплекса, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Об этом сообщает URA.RU.

Соглашение о строительстве комплексов подписал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Комплексы будут построены в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое и смогут сортировать 203 тыс. т твёрдых отходов в год.

Проект реализуется на условиях совместного финансирования правительства округа, РЭО и Совкомбанка.

Ранее правительство Тульской области на полях ПМЭФ подписало соглашение о сотрудничестве с РЭО в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

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