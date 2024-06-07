На Ямале построят три мусоросортировочных комплекса
Об этом сообщает URA.RU.
Соглашение о строительстве комплексов подписал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Комплексы будут построены в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое и смогут сортировать 203 тыс. т твёрдых отходов в год.
Проект реализуется на условиях совместного финансирования правительства округа, РЭО и Совкомбанка.
Ранее правительство Тульской области на полях ПМЭФ подписало соглашение о сотрудничестве с РЭО в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.