На Ямале построят три мусоросортировочных комплекса, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Об этом сообщает URA.RU.

Соглашение о строительстве комплексов подписал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Комплексы будут построены в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое и смогут сортировать 203 тыс. т твёрдых отходов в год.

Проект реализуется на условиях совместного финансирования правительства округа, РЭО и Совкомбанка.

Ранее правительство Тульской области на полях ПМЭФ подписало соглашение о сотрудничестве с РЭО в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.