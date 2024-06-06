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Правительство Тульской области подписало соглашение с РЭО на полях ПМЭФ

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Правительство Тульской области на полях ПМЭФ подписало соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО) в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Правительство Тульской области подписало соглашение с РЭО на полях ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт 360.ru.

«Подписано соглашение о сотрудничестве для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья на территории Тульской области. Это позволит в рамках экономики замкнутого цикла создать целый кластер перерабатывающих предприятий, которые будут получать вторсырьё для производства новых видов продукции», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По словам врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, РЭО вносит серьёзный вклад в совершенствование системы обращения с ТКО в регионе, а также в создание новых объектов, отвечающих всем требованиям в сфере охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что ежегодно в России утилизируют более 6,1 млн т мусора.

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