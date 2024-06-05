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Ежегодно в России утилизируют более 6,1 миллиона тонн мусора

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Ежегодно в России утилизируют более 6,1 млн тонн мусора, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Ежегодно в России утилизируют более 6,1 миллиона тонн мусора
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт 360.ru.

«За 5 лет доля утилизации отходов выросла более чем в 6 раз — с 2 до 13%. Достичь таких показателей удалось благодаря созданию новых мощностей в рамках реформы отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которая стартовала в 2019 году», — рассказал Буцаев.

Он отметил, что для утилизации мусора с 2019 по 2023 год было построено 65 объектов инфраструктуры, а всего их было построено 250. При этом доля отходов, которые отправляют на захоронение, снизилась до 80,5%.

Ранее сообщалось, что жители Москвы отдали на переработку более 2 тыс. т вторсырья.

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