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Жители Москвы отдали на переработку более 2 тысяч тонн вторсырья

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Жители Москвы отдали на переработку более 2 тыс. т вторсырья с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей».
Жители Москвы отдали на переработку более 2 тысяч тонн вторсырья
  • РИА Новости

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря сервису жители Москвы могут сами не упаковывать, не выносить старую или ненужную мебель, не выносить из дома тяжёлую бытовую технику или не искать пункты приёма крупногабаритного мусора — можно оставить заявку на портале mos.ru, а дальше уже согласовать удобные дату и время.

«Все заботы по транспортировке и доставке на перерабатывающие предприятия берут на себя специалисты проверенной компании-партнёра», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Чаще всего сдают на утилизацию крупногабаритную технику.

Ранее сообщалось, что резиденты индустриального парка «Руднево» нарастили выпуск изделий.

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