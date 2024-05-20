Резиденты индустриального парка «Руднево» нарастили выпуск изделий

Московские власти сообщили, что резиденты индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили производство изделий благодаря комплексу городских мер поддержки.

Об этом информирует портал 360.ru.

Как сообщил министр городского правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, в настоящее время на площадке работают 18 компаний, девять из которых — со статусом резидента.

Совокупный объём инвестиций в проекты этих компаний оценивается в 31,8 млрд рублей.

«Среди предприятий, получивших статус резидента ОЭЗ, производители банкоматов, беспилотников, конденсаторов, решений для сортировки и переработки мусора, медизделий», — уточнил министр.

По его словам, благодаря этим компаниям появится около 2,6 тыс. мест приложения труда.

Ранее НСН сообщала, что в районе Внукова в Москве появится завод по выпуску теплоизоляционных материалов.