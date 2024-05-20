Резиденты индустриального парка «Руднево» нарастили выпуск изделий
- РИА Новости
Об этом информирует портал 360.ru.
Как сообщил министр городского правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, в настоящее время на площадке работают 18 компаний, девять из которых — со статусом резидента.
Совокупный объём инвестиций в проекты этих компаний оценивается в 31,8 млрд рублей.
«Среди предприятий, получивших статус резидента ОЭЗ, производители банкоматов, беспилотников, конденсаторов, решений для сортировки и переработки мусора, медизделий», — уточнил министр.
По его словам, благодаря этим компаниям появится около 2,6 тыс. мест приложения труда.
Ранее НСН сообщала, что в районе Внукова в Москве появится завод по выпуску теплоизоляционных материалов.