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Сенатор Епифанова рассказала о плюсах для самозанятых пенсионеров

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Сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала, какие преимущества есть у самозанятых пенсионеров.
Сенатор Епифанова рассказала о плюсах для самозанятых пенсионеров
  • Gettyimages.ru

Таких граждан налоговая служба не приравнивает к трудоустроенным, то есть человек может продолжать зарабатывать деньги, платить 4—6% налога и получать пенсию, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

«На медицинское страхование самозанятого автоматически отчисляется часть перечисленного налога на профессиональный доход, это второй плюс», — констатировала Епифанова.

Также самозанятым пенсионерам нет надобности покупать кассовый аппарат, платить за его обслуживание и за передачу данных в налоговую, поскольку им не нужно подавать никаких отчётов.

Кроме того, для пенсионеров с таким налоговым статусом будет действовать особый вычет, пока сумма налога не превысит 10 тыс. рублей, заключила сенатор.

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что 15% самозанятых перерабатывают, поскольку более 40 часов в неделю тратят на подработку.

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