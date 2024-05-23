Треть самозанятых россиян тратят на подработку до 15 часов в неделю

В ходе недавнего опроса выяснилось, что 15% самозанятых перерабатывают, поскольку более 40 часов в неделю тратят на подработку.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Ventra Go! — цифровую платформу гибкой занятости.

Ещё 32,3% самозанятых выделяют на подработку от пяти до 15 часов в неделю, а 13% работают менее пяти часов в неделю.

Также 44,1% опрошенных подрабатывают от 15 до 20 дней в месяц, 25% — от десяти до 15 дней, 16% — менее десяти дней в месяц, примерно столько же — более 20 дней.

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.