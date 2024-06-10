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Юрист Калинкин назвал риски при переводе сотрудников в статус самозанятых

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Генеральный директор юридической компании «Прагмат» Эдуард Калинкин перечислил риски для работодателя в случае, когда сотрудник с трудового договора переходит в разряд самозанятых.
Юрист Калинкин назвал риски при переводе сотрудников в статус самозанятых
  • Gettyimages.ru

Прежде всего, компания рискует потерять ценного специалиста, объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

«Переходя на самозанятость, работник приобретает статус независимого подрядчика, что, конечно же, предполагает наибольшую свободу в принятии решений и выстраивании трудового распорядка», — констатировал Калинкин.

Также существует риск переквалификации договора ГПХ в трудовой. Кроме того, компанией могут заинтересоваться налоговые органы: в соответствии с новым приказом Минтруда от 02.02.2024 №40н сотрудничество с самозанятыми может послужить поводом для внеплановых проверок. Ведь массовое привлечение самозанятых к выполнению работ может свидетельствовать о желании уйти от налогов, добавил юрист.

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что 15% самозанятых перерабатывают, поскольку более 40 часов в неделю тратят на подработку.

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