Юрист Калинкин назвал риски при переводе сотрудников в статус самозанятых
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Прежде всего, компания рискует потерять ценного специалиста, объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».
«Переходя на самозанятость, работник приобретает статус независимого подрядчика, что, конечно же, предполагает наибольшую свободу в принятии решений и выстраивании трудового распорядка», — констатировал Калинкин.
Также существует риск переквалификации договора ГПХ в трудовой. Кроме того, компанией могут заинтересоваться налоговые органы: в соответствии с новым приказом Минтруда от 02.02.2024 №40н сотрудничество с самозанятыми может послужить поводом для внеплановых проверок. Ведь массовое привлечение самозанятых к выполнению работ может свидетельствовать о желании уйти от налогов, добавил юрист.
Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что 15% самозанятых перерабатывают, поскольку более 40 часов в неделю тратят на подработку.