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В Москве построят образовательный комплекс

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В районе Вороново в ТиНАО планируется строительство образовательного комплекса, рассчитанного на 1450 мест, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
В Москве построят образовательный комплекс

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Во всех районах столицы продолжает улучшаться социальная инфраструктура. Не только обновляют действующие детские сады и школы, но и строят новые образовательные комплексы с многофункциональными и гибкими пространствами», — сказала Княжевская.

В рамках столичной Адресной инвестиционной программы будет построен образовательный комплекс, включающий школу на 1200 учеников и детский сад на 250 детей. Для строительства предоставлен земельный участок площадью 3,2 га, свободный от каких-либо капитальных сооружений.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО построили 173 учреждения образования и здравоохранения с 2012 года.

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