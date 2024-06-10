Депутат Лантратова предложила запустить программу «Земский воспитатель»

Депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала в беседе с RT предложение включить младших воспитателей детских садов в состав лиц, имеющих право на получение льготной ипотеки в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Кроме того, по её словам, необходимо запустить программу «Земский воспитатель» по аналогии с программой «Земский учитель».

«Это позволит привлечь специалистов в эти регионы. В детских садах сейчас остро ощущается нехватка воспитателей, особенно в сёлах и небольших городах. Поэтому предложение поддерживаю», — отметила парламентарий.

Также Лантратова считает важным запустить программу «Земский воспитатель» по аналогии с программой «Земский учитель», которая показала свою эффективность.

Ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил включить младших воспитателей детских садов в состав лиц, имеющих право на получение льготной ипотеки в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».