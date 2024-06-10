Специалист Кулаков: инвестировать в покупку недвижимости не всегда выгодно
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«Конечно, недвижимость с каждым годом растёт в цене, но, чтобы получить заметную выгоду от перепродажи, придётся ждать пять — семь лет. И все эти годы на семье будет нагрузка в виде коммунальных платежей», — поделился эксперт в интервью Радио Sputnik.
При этом сдавать жильё в аренду тоже не всегда рентабельно, поскольку сопряжено с рисками: жильцы могут залить соседей, испортить ремонт, повредить сантехнику, предупредил Кулаков.
Минимизировать риски можно, застраховав квартиру, в том числе и от причинения ущерба третьим лицам, заключил он.
Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.