RT в Telegram
Подпишись

Специалист Кулаков: инвестировать в покупку недвижимости не всегда выгодно

Короткая ссылка
Президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков предупредил, что перепродажа квартиры с целью получения дохода на деле может оказаться не такой выгодной.
Специалист Кулаков: инвестировать в покупку недвижимости не всегда выгодно
  • Gettyimages.ru

«Конечно, недвижимость с каждым годом растёт в цене, но, чтобы получить заметную выгоду от перепродажи, придётся ждать пять — семь лет. И все эти годы на семье будет нагрузка в виде коммунальных платежей», — поделился эксперт в интервью Радио Sputnik.

При этом сдавать жильё в аренду тоже не всегда рентабельно, поскольку сопряжено с рисками: жильцы могут залить соседей, испортить ремонт, повредить сантехнику, предупредил Кулаков.

Минимизировать риски можно, застраховав квартиру, в том числе и от причинения ущерба третьим лицам, заключил он.

Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить