Специалист Кулаков: инвестировать в покупку недвижимости не всегда выгодно

Президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков предупредил, что перепродажа квартиры с целью получения дохода на деле может оказаться не такой выгодной.

«Конечно, недвижимость с каждым годом растёт в цене, но, чтобы получить заметную выгоду от перепродажи, придётся ждать пять — семь лет. И все эти годы на семье будет нагрузка в виде коммунальных платежей», — поделился эксперт в интервью Радио Sputnik.

При этом сдавать жильё в аренду тоже не всегда рентабельно, поскольку сопряжено с рисками: жильцы могут залить соседей, испортить ремонт, повредить сантехнику, предупредил Кулаков.

Минимизировать риски можно, застраховав квартиру, в том числе и от причинения ущерба третьим лицам, заключил он.

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