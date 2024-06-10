На Крымском мосту в ночь на 10 июня перекрывали движение транспорта
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было перекрыто ночью в понедельник, 10 июня, в 01:10 мск.
Через 46 минут движение возобновили.
По данным на 08:03 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
4 июня к югу от Крымского моста был замечен американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk. Дрон летал в 170 км от Ялты.