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На Крымском мосту в ночь на 10 июня перекрывали движение транспорта

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Движение автотранспорта было приостановлено ночью на Крымском мосту.
На Крымском мосту в ночь на 10 июня перекрывали движение транспорта
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту. 

Движение было перекрыто ночью в понедельник, 10 июня, в 01:10 мск. 

Через 46 минут движение возобновили. 

По данным на 08:03 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

4 июня к югу от Крымского моста был замечен американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk. Дрон летал в 170 км от Ялты.

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