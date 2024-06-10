RT в Telegram
Подпишись

Лидера террористов из «Крокуса» ждёт штраф за нарушения ПДД в день задержания

Короткая ссылка
Судебные приставы хотят взыскать с фигуранта дела по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева штраф в 2 тыс. руб. за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее у фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Диловара Исломова обнаружили штраф за нарушение ПДД.

Также сообщалось, что преступники после теракта в «Крокусе» ехали по трассе со скоростью свыше 140 км/ч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить