Лидера террористов из «Крокуса» ждёт штраф за нарушения ПДД в день задержания

Судебные приставы хотят взыскать с фигуранта дела по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева штраф в 2 тыс. руб. за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания.

Об этом пишет РИА Новости. Ранее у фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Диловара Исломова обнаружили штраф за нарушение ПДД. Также сообщалось, что преступники после теракта в «Крокусе» ехали по трассе со скоростью свыше 140 км/ч.