У фигуранта дела о теракте в «Крокусе» обнаружили штраф за нарушение ПДД
На имя Диловара Исломова выписан штраф на сумму 4890 рублей за нарушение правил дорожного движения за рулём автомобиля Renault Symbol, на котором террористы скрывались с места преступления, сообщает РИА Новости.
По данным Федеральной службы судебных приставов, Исломов нарушил ПДД 23 января в Тверской области.
Исполнительное производство было заведено 18 апреля, штраф до сих пор не оплачен. С 22 апреля машина подпала под ограничения.
Ранее суд продлил арест всем исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Адвокат, представляющий интересы Диловара Исломова, рассказал, что его подзащитный не признаёт вину по делу о теракте.