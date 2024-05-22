У фигуранта дела о теракте в «Крокусе» обнаружили штраф за нарушение ПДД

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов задолжал около 5 тыс. рублей судебным приставам за нарушение правил дорожного движения.

На имя Диловара Исломова выписан штраф на сумму 4890 рублей за нарушение правил дорожного движения за рулём автомобиля Renault Symbol, на котором террористы скрывались с места преступления, сообщает РИА Новости.

По данным Федеральной службы судебных приставов, Исломов нарушил ПДД 23 января в Тверской области.

Исполнительное производство было заведено 18 апреля, штраф до сих пор не оплачен. С 22 апреля машина подпала под ограничения.

Ранее суд продлил арест всем исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Адвокат, представляющий интересы Диловара Исломова, рассказал, что его подзащитный не признаёт вину по делу о теракте.