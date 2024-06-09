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Евтухов: ВМФ получит в 2024 году около 50 кораблей и судов обеспечения

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ВМФ России в 2024 году получит около 50 кораблей и обеспечивающих судов, заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
Евтухов: ВМФ получит в 2024 году около 50 кораблей и судов обеспечения
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

«Даже сравнить 2023 и 2024 год. В 2023-м мы передали флоту 32 корабля — понятно, что там не только боевые корабли, но и корабли снабжения, и другие. На этот год порядка 50 запланировано», — сказал Евтухов.

Он отметил, что это не только лодки, фрегаты, корветы и малые ракетные корабли, но и обеспечивающие суда.

8 мая в Калининградской области прошли учения с участием противолодочного корабля Балтийского флота.

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