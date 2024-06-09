Евтухов: ВМФ получит в 2024 году около 50 кораблей и судов обеспечения

ВМФ России в 2024 году получит около 50 кораблей и обеспечивающих судов, заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Об этом он сказал в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

«Даже сравнить 2023 и 2024 год. В 2023-м мы передали флоту 32 корабля — понятно, что там не только боевые корабли, но и корабли снабжения, и другие. На этот год порядка 50 запланировано», — сказал Евтухов.

Он отметил, что это не только лодки, фрегаты, корветы и малые ракетные корабли, но и обеспечивающие суда.

8 мая в Калининградской области прошли учения с участием противолодочного корабля Балтийского флота.