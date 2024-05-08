В Калининградской области прошли учения с участием экипажей Балтфлота

В Калининградской области прошли учения с участием противолодочного корабля Балтийского флота.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Экипаж Балтфлота выполнил учебно-боевые упражнения в обстановке активного противодействия условного противника. Комендоры БФ успешно уничтожили макеты, имитирующие плавающие мины, с помощью артиллерийского огня», — сказано в сообщении Западного военного округа.

Отмечается, что на втором этапе экипаж отработал действия по уничтожению воздушных и надводных малогабаритных целей условного противника.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопросы совместной координации и применения войск с использованием спецбоеприпасов.