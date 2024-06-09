Музаев: с 1 сентября контрольные в школах должны занимать не более 10% учебного времени
Контрольные работы в школах с 1 сентября должны занимать не более 10% учебного времени. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
- РИА Новости
«С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени», — сказал он в интервью ТАСС.
Ранее Музаев рассказал, что Рособрнадзор фиксирует всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен