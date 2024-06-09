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Музаев: с 1 сентября контрольные в школах должны занимать не более 10% учебного времени

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Контрольные работы в школах с 1 сентября должны занимать не более 10% учебного времени. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Музаев: с 1 сентября контрольные в школах должны занимать не более 10% учебного времени
  • РИА Новости

«С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее Музаев рассказал, что Рособрнадзор фиксирует всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ.

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