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Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев

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Рособрнадзор проведёт проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России для иностранцев.

Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.

«13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться», — отметил он.

По словам Музаева, проверка пройдёт до конца этого года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости уделить внимание такому вопросу, как обучение мигрантов русскому языку.

Также министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.

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