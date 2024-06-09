Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев

Рособрнадзор проведёт проверку в 13 вузах, которые организуют экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России для иностранцев.

Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.

«13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться», — отметил он.

По словам Музаева, проверка пройдёт до конца этого года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости уделить внимание такому вопросу, как обучение мигрантов русскому языку.

Также министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.