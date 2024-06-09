Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев
Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.
«13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться», — отметил он.
По словам Музаева, проверка пройдёт до конца этого года.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости уделить внимание такому вопросу, как обучение мигрантов русскому языку.
Также министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.