Рособрнадзор не получил жалоб на досмотры перед ЕГЭ

Рособрнадзор не получал жалоб на досмотры перед ЕГЭ, подтверждённых нарушений при допуске к экзаменам нет, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Ни одной жалобы на это в Рособрнадзор не поступало. Все контролирующие органы, куда должны были пострадавшие писать, организуют проверку. Дела резонансные... Разбирается следственный комитет, прокуратура», — цитирует его ТАСС.

29 мая выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.

Выпускница Анна при этом сказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.

Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девушек перед ЕГЭ.