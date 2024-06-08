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Мурашко: в больницах остаются пятеро пострадавших в «Крокусе»

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В медицинских учреждениях остаются пятеро пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, пять человек ещё проходят лечение в стационарах Москвы и федеральных центров.

«Врачам удалось спасти жизни. Динамика состояния положительная, их состояние оценивается сегодня как средней тяжести», — отметил министр, передаёт ТАСС.

Ранее омбудсмен Ольга Ярославская сообщила, что потерявшие в результате теракта родителей дети находятся под опекой в своих же семьях. 

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что на месте «Крокуса» может быть построен памятный сквер. 

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