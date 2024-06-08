Мурашко: в больницах остаются пятеро пострадавших в «Крокусе»
По его словам, пять человек ещё проходят лечение в стационарах Москвы и федеральных центров.
«Врачам удалось спасти жизни. Динамика состояния положительная, их состояние оценивается сегодня как средней тяжести», — отметил министр, передаёт ТАСС.
Ранее омбудсмен Ольга Ярославская сообщила, что потерявшие в результате теракта родителей дети находятся под опекой в своих же семьях.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что на месте «Крокуса» может быть построен памятный сквер.