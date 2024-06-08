«Ъ»: обвинение запросило 14 лет колонии для экс-главы «Автодора» Кельбаха

Для экс-главы госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха запросили 14 лет по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области в 2014-2018 годах.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2017 году Кельбах незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более 2 млрд руб., а двумя годами ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета еще 3,9 млн руб.

В 2021 году Следственный комитет России обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу Кельбаха.

Также в СК заявляли, что ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд руб.