СК просит суд арестовать экс-главу «Автодора»

Следственный комитет России обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу до 11 декабря бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха.

Кельбах подозревается в злоупотреблении своими полномочиями.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря в отношении Кельбаха Сергея Валентиновича», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В 2019 году сообщалось, что в отношении бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неправомерном использовании средств при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

В СК оценили ущерб в 2 млрд рублей.