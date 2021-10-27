СК просит суд арестовать экс-главу «Автодора»

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Следственный комитет России обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу до 11 декабря бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха.
СК просит суд арестовать экс-главу «Автодора»
  • РИА Новости

Кельбах подозревается в злоупотреблении своими полномочиями.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря в отношении Кельбаха Сергея Валентиновича», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В 2019 году сообщалось, что в отношении бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неправомерном использовании средств при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

В СК оценили ущерб в 2 млрд рублей. 

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