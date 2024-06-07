RT в Telegram
Подпишись

В Самарской области высказались о результатах региона в рейтинге состояния инвестклимата

Короткая ссылка
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результаты региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России. Область заняла 12-е место.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Рейтинг, хорошее место — не самоцель. Но он хорошо показывает реальное положение дел. Мы будем улучшать инвестиционный климат, системно и спокойно. И Самарская область достойна быть в лидерах — как минимум в пятёрке лучших. Будем работать», — заявил Федорищев.

По его словам, важно равняться на лидеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал лидерство столицы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить