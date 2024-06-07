В Самарской области высказались о результатах региона в рейтинге состояния инвестклимата

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результаты региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России. Область заняла 12-е место.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Рейтинг, хорошее место — не самоцель. Но он хорошо показывает реальное положение дел. Мы будем улучшать инвестиционный климат, системно и спокойно. И Самарская область достойна быть в лидерах — как минимум в пятёрке лучших. Будем работать», — заявил Федорищев.

По его словам, важно равняться на лидеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал лидерство столицы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.