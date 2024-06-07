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Собянин прокомментировал лидерство Москвы в рейтинге инвестиционного климата

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал лидерство столицы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.

«Продолжаем создавать в столице благоприятный инвестиционный климат. Объём инвестиций в основной капитал в Москве уже увеличился с 6 трлн до 6,76 трлн рублей по итогам прошлого года», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

По словам мэра, Москва всегда готова поделиться своими лучшими разработками и помочь привлечь инвестиции.

«Так, московская карта для оплаты проезда на городском транспорте «Тройка» стала базой для внедрения более чем в 25 регионах единой билетной системы СберТройка. «Московская электронная школа» тоже становится основой для общего российского стандарта», — добавил мэр.

Лидером национального рейтинга инвестиций Москва становится шестой год подряд.

Ранее сообщалось, что Челябинская область вошла в топ-10 в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив.

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