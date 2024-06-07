Челябинская область вошла в топ-10 в Национальном рейтинге состояния инвестклимата
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Челябинская область поднялась на десятую строчку.
«Нацрейтинг формируется в большей части на основе опросов самого бизнеса. И место, которое мы заняли по итогам 2023 года, в первую очередь, показывает, насколько эффективным был диалог с инвесторами», — сказал губернатор Алексей Текслер.
Объём инвестиций в основной капитал области вырос и составляет 446,1 млрд рублей.
Ранее в Челябинской области рассказали о планах по развитию робототехники.