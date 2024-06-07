RT в Telegram
Подпишись

Челябинская область вошла в топ-10 в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Короткая ссылка
Челябинская область вошла в топ-10 в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив, об этом стало известно на ПМЭФ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Челябинская область поднялась на десятую строчку.

«Нацрейтинг формируется в большей части на основе опросов самого бизнеса. И место, которое мы заняли по итогам 2023 года, в первую очередь, показывает, насколько эффективным был диалог с инвесторами», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Объём инвестиций в основной капитал области вырос и составляет 446,1 млрд рублей. 

Ранее в Челябинской области рассказали о планах по развитию робототехники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить