Челябинская область вошла в топ-10 в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив, об этом стало известно на ПМЭФ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Челябинская область поднялась на десятую строчку.

«Нацрейтинг формируется в большей части на основе опросов самого бизнеса. И место, которое мы заняли по итогам 2023 года, в первую очередь, показывает, насколько эффективным был диалог с инвесторами», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Объём инвестиций в основной капитал области вырос и составляет 446,1 млрд рублей.

Ранее в Челябинской области рассказали о планах по развитию робототехники.