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В Челябинской области рассказали о планах по развитию робототехники

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о развитии центра компетенции в робототехнике.
В Челябинской области рассказали о планах по развитию робототехники
  • AP

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Повышение эффективности бизнеса напрямую связано с развитием науки и технологий. Сегодня для того, чтобы создать экономику высоких зарплат, продолжить рост инвестиций, как промышленных, так и в развитие социальной сферы, нужно максимально использовать все передовые научные разработки», — заявил Текслер на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона.

Отмечается, что принято решение об открытии соответствующего факультета и подразделения среднего профессионального образования на базе Южно-Уральского государственного университета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве открыли приём заявок на третий поток программы «Академия инноваторов».

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