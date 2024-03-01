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Собянин: в Москве принимают заявки на третий поток «Академии инноваторов»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве открыли приём заявок на третий поток программы «Академия инноваторов».
Собянин: в Москве принимают заявки на третий поток «Академии инноваторов»
  • РИА Новости

«Она предоставляет экспертное сопровождение для развития идей и доработки предпринимательских проектов, а также доступ к заказчикам и инвесторам», — цитирует сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Пройти обучение могут предприниматели из разных регионов России. Лидерами по числу участников являются Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область.

Ранее стало известно, что в Москве 12 марта состоится Всероссийский форум с международным участием «Россия — Дом народов».

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