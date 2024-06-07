Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок
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«Если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счёт, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий участок в пользование», — сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
В апреле сообщалось, что в Челябинской области за 2023 год было ликвидировано 270 несанкционированных свалок.
Также в Санкт-Петербурге приступили к тестированию системы автоматического определения мусора, несанкционированных свалок и грязных дорог.