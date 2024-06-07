Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок

Российский лидер Владимир Путин предложил передавать бесплатно землю, где имеются свалки, бизнесу, если предприниматель обязуется очистить территорию.

«Если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счёт, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий участок в пользование», — сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

В апреле сообщалось, что в Челябинской области за 2023 год было ликвидировано 270 несанкционированных свалок.

Также в Санкт-Петербурге приступили к тестированию системы автоматического определения мусора, несанкционированных свалок и грязных дорог.