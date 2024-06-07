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Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок

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Российский лидер Владимир Путин предложил передавать бесплатно землю, где имеются свалки, бизнесу, если предприниматель обязуется очистить территорию.
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю из-под свалок
  • © Фонд Росконгресс

«Если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счёт, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий участок в пользование», — сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

В апреле сообщалось, что в Челябинской области за 2023 год было ликвидировано 270 несанкционированных свалок.

Также в Санкт-Петербурге приступили к тестированию системы автоматического определения мусора, несанкционированных свалок и грязных дорог.

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