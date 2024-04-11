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В Петербурге начали тестировать систему автоматического определения мусора

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В Санкт-Петербурге приступили к тестированию системы автоматического определения мусора, несанкционированных свалок и грязных дорог.
В Петербурге начали тестировать систему автоматического определения мусора
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на директора СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» Романа Борисенко.

Нейросеть в режиме реального времени обрабатывает видео с камер и выявляет неубранный снег, граффити, незаконную рекламу, переполненные мусорные контейнеры, ямы на дорогах.

«Информация о выявленных нарушениях будет поступать в АПК «Безопасный город» и в контролирующие органы для проведения работ по их оперативному устранению», — сказал Борисенко.

В настоящее время в Санкт-Петербурге установлено более 92 тыс. камер.

Ранее сообщалось, что в Череповце Вологодской области запустили вторую линию мусоросортировочного комплекса (МСК) мощностью 50 тыс. т.

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