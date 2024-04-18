В Челябинской области в 2023 году ликвидировали 270 несанкционированных свалок
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЗСО.
«В 2023 году убраны 270 несанкционированных свалок, из них пять крупных. Начаты работы по рекультивации златоустовской и магнитогорской свалок. Это очень масштабные объекты», — сказал председатель комитета Михаил Махов.
По его словам, на рекультивацию магнитогорской свалки требуется 1,2 млрд рублей.
Он добавил, что в регионе в 2023 году приобретено 547 контейнеров для площадок по сбору мусора.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе построят три комплексных объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами.