В Челябинской области в 2023 году ликвидировали 270 несанкционированных свалок

В комитете по экологии и природопользованию заксобрания Челябинской области заявили о ликвидации 270 несанкционированных свалок в 2023 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЗСО.

«В 2023 году убраны 270 несанкционированных свалок, из них пять крупных. Начаты работы по рекультивации златоустовской и магнитогорской свалок. Это очень масштабные объекты», — сказал председатель комитета Михаил Махов.

По его словам, на рекультивацию магнитогорской свалки требуется 1,2 млрд рублей.

Он добавил, что в регионе в 2023 году приобретено 547 контейнеров для площадок по сбору мусора.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе построят три комплексных объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами.