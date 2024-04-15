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На Ямале построят три комплексных объекта обращения с ТКО

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В Ямало-Ненецком автономном округе построят три комплексных объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Регион подписал концессионные соглашения с Российским экологическим оператором (РЭО).
На Ямале построят три комплексных объекта обращения с ТКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Три автоматизированных мусоросортировочных комплекса с полигонами будут построены до конца 2025 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Три концессионных соглашения на объекты общей мощностью 203 тыс. т в год уже подписаны», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, создание объектов позволит полностью выполнить показатели национального проекта «Экология» в ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в Череповце запустили вторую линию мусоросортировочного комплекса.

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