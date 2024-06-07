Декан Ручкина рассказала, кому положены дополнительные дни отпуска

Декан юридического факультета Финансового университета при правительстве России Гульнара Ручкина рассказала, кому положены дополнительные дни отпуска.

«Дополнительные дни отпуска предоставляются определённым категориям работников сверх ежегодного оплачиваемого отпуска», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, помимо основных 28 календарных дней отпуска за каждый трудовой год, дополнительные дни положены работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с особым характером работы, с ненормированным рабочим днём, занятым в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также работникам, совмещающих работу с обучением.

«Кроме того, у работника могут быть дни отпуска, не использованные в прошлом году или за несколько предыдущих лет. Предоставление такого длительного отпуска не противоречит трудовому законодательству», — заключила эксперт.

Ранее сооснователь «Моего дела» Анастасия Моргунова заявила, что зарплата официально трудоустроенных граждан складывается из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.