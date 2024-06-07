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Декан Ручкина рассказала, кому положены дополнительные дни отпуска

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Декан юридического факультета Финансового университета при правительстве России Гульнара Ручкина рассказала, кому положены дополнительные дни отпуска.

«Дополнительные дни отпуска предоставляются определённым категориям работников сверх ежегодного оплачиваемого отпуска», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, помимо основных 28 календарных дней отпуска за каждый трудовой год, дополнительные дни положены работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с особым характером работы, с ненормированным рабочим днём, занятым в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также работникам, совмещающих работу с обучением.

«Кроме того, у работника могут быть дни отпуска, не использованные в прошлом году или за несколько предыдущих лет. Предоставление такого длительного отпуска не противоречит трудовому законодательству», — заключила эксперт.

Ранее сооснователь «Моего дела» Анастасия Моргунова заявила, что зарплата официально трудоустроенных граждан складывается из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

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