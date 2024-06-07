Депутат Бессараб поддержала идею сделать 31 декабря выходным

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею сделать 31 декабря выходным днём.

«Будем честны: большинство не работает в этот день в полную силу. Всё равно все, у кого на 31-е выпадает рабочий день, стараются либо отпроситься у работодателя, либо работодатель сам отпускает сотрудников после обеда», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметила депутат, у людей нет возможности выспаться как следует перед новогодней ночью, спокойно привести себя ы порядок, провести какую-то хозяйственную подготовку, поскольку с утра нужно идти на работу.

По её словам, именно 31 декабря должен быть началом семейных новогодних каникул.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России в рамках формирования производственного календаря на 2025 год изучит инициативу признать 31 декабря официальным выходным днём.