Ипотечный брокер Ракута заявил о важности справки о полном погашении кредита

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал о важности справки о полном погашении кредита.

«Действия банка нужно контролировать. После того как человек получил справку о полном погашении кредита, ему нужно убедиться, что банк внёс соответствующие изменения в Бюро кредитных историй», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, выписку из Бюро кредитных историй можно заказать через портал «Госуслуги». В этом документе отражены все ваши займы.

«Если спустя две недели с момента погашения кредита вы заказали свой кредитный отчёт и увидели там запись об ипотеке, нужно напомнить банку, чтобы он убрал запись из кредитного отчёта», — сказал Ракута.

Иначе банки могут отказать из-за высокой кредитной нагрузки, заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала, что досрочно гасить ипотеку выгодно лишь в том случае, если ставка по ней превышает 8% годовых.