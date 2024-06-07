Адвокат Чумаков: при банкротстве брачный договор можно оспорить
«Более того, если договор заключён менее чем за три года до начала банкротства, это также причина оспорить его в судебном порядке», — предупредил он в беседе с «Российской газетой».
Единственный оптимальный вариант — подписание брачного контракта непосредственно при регистрации брака, констатировал юрист.
Если же контракт составлен после начала процедуры признания финансовой несостоятельности одного из супругов, то он не защитит вторую сторону, и переданные ему или ей материальные активы могут быть по решению суда направлены на погашение долгов банкрота, отметил Чумаков.
При этом не включаются в общее имущество материальные ресурсы, переданные по договору дарения и по наследству, а также единственное жильё.
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