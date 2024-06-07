Адвокат Чумаков: при банкротстве брачный договор можно оспорить

Адвокат Александр Чумаков предупредил, что брачный договор может быть оспорен, если он регистрируется после инициации банкротной процедуры.

«Более того, если договор заключён менее чем за три года до начала банкротства, это также причина оспорить его в судебном порядке», — предупредил он в беседе с «Российской газетой».

Единственный оптимальный вариант — подписание брачного контракта непосредственно при регистрации брака, констатировал юрист.

Если же контракт составлен после начала процедуры признания финансовой несостоятельности одного из супругов, то он не защитит вторую сторону, и переданные ему или ей материальные активы могут быть по решению суда направлены на погашение долгов банкрота, отметил Чумаков.

При этом не включаются в общее имущество материальные ресурсы, переданные по договору дарения и по наследству, а также единственное жильё.

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