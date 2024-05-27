Специалист Факира предостерёг от ошибок при составлении завещания

Генеральный директор компании «Азбука недвижимости» Сергей Факира рассказал, какие распространённые ошибки совершаются при составлении завещания.

Прежде всего, следует брать в расчёт существование иждивенцев или нетрудоспособных наследников, имеющих при этом обязательную долю в наследстве, сообщил он в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

При наличии завещания эти лица имеют право на получение половины от того имущества, которое они получили бы, если бы завещания не имелось, предупредил эксперт.

«Если такие наследники есть, а завещатель считает, что такое имущество не должно им достаться, то в этом случае, пожалуй, единственный выход — передать право собственности до смерти», — отметил Факира.

Также, по его словам, следует оповестить наследников о наличии завещания во избежание ситуации, при которой волеизъявление наследодателя может быть не учтено.

Ранее адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук рассказал о правилах составления завещания.