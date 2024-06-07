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Минюст сообщил, что движение ЛГБТ в СССР появилось ещё в 1984 году

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Движение ЛГБТ* появилось в СССР ещё в 1984 году, сообщил на полях ПМЭФ замминистра юстиции России Олег Свириденко.
Минюст сообщил, что движение ЛГБТ в СССР появилось ещё в 1984 году
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Министерство юстиции установило, что с 1984 года на нашей территории благополучно действовало международное движение ЛГБТ», — сказал замминистра, отметив, что с тех пор адепты движения занимаются распространением деструктивной идеологии разрушения традиционных ценностей семьи и брака.

Таким образом создаётся угроза «демографического разрушения» в стране, отметил Свириденко, слова которого приводит РИА Новости.

В ЛГБТ-движении при этом было 40 основных подразделений, которым принадлежат 80 ресурсов в интернете. Возрастных ограничений при этом там не установлено, а у ресурсов есть миллионы подписчиков, отметил замглавы ведомства.

Как отмечал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, политика Запада, лоббирующая законодательное упрощение процесса смены пола, ведёт к вырождению их наций.

4 июня правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» сообщила, что вносит на рассмотрение парламента пакет законопроектов, запрещающих пропаганду ЛГБТ.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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