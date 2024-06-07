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Депутат Бессараб: главная задача молодых семей — приобретение собственного жилья

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала в беседе с RT ожидаемым предложение расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.

«Я думаю, что это очень ожидаемое решение, наверняка одно из самых ожидаемых для семей с детьми... 6% — это как раз та ставка, которая в малых городах вполне подъёмной может быть для молодых семей. Ко всему прочему, мы помним, что сохраняется для многодетных семей до 2030 года как минимум, как сказал президент, льготная семейная ипотека, кроме того, сохраняется выплата 450 тыс. по льготной ипотеке, и, конечно, семьи могут воспользоваться на эти цели материнским семейным капиталом», — подчеркнула собеседница RT.

По её мнению, это серьёзное решение, которое позволит решить главную задачу молодых семей — приобретение собственного жилья.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.

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