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Тюменская область будет сотрудничать с Фондом содействия инновациям

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Правительство Тюменской области на ПМЭФ-2024 заключило соглашение с Фондом содействия инновациям, направленное на реализацию в регионе передовых научных проектов.

Документ подписали замгубернатора региона Андрей Пантелеев и генеральный директор фонда Сергей Поляков, информирует URA.RU.

По словам замгубернатора, это поможет связать разработки молодых учёных межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра с реальным производством.

«У нас есть инструменты, которые позволяют «доращивать» научные разработки и сопровождать их до этапа практического внедрения», — передаёт слова Пантелеева инфоцентр региона.

Ранее врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал ряд соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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