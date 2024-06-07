Тюменская область будет сотрудничать с Фондом содействия инновациям
Документ подписали замгубернатора региона Андрей Пантелеев и генеральный директор фонда Сергей Поляков, информирует URA.RU.
По словам замгубернатора, это поможет связать разработки молодых учёных межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра с реальным производством.
«У нас есть инструменты, которые позволяют «доращивать» научные разработки и сопровождать их до этапа практического внедрения», — передаёт слова Пантелеева инфоцентр региона.
Ранее врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал ряд соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).