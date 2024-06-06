Самарская область заключила ряд соглашений в рамках ПМЭФ-2024

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал ряд соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщает volga.news.

«Все они связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов на территории региона», — заявил Богданов.

В частности, заключено соглашение о сотрудничестве с предприятием «Самараавтожгут» о создании производства автокомпонентов.

«Ещё одно соглашение подписали с компанией «Тесвел». Инвестор намерен создать в Самарской области производство промышленного оборудования», — сказал чиновник.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром на полях ПМЭФ заявил о росте взаимного товарооборота в восемь раз в 2023 году.