Татарстан нарастил товарооборот с Египтом в восемь раз в 2023 году

Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром на полях ПМЭФ заявил о росте взаимного товарооборота в восемь раз в 2023 году.

РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online». Минниханов отметил интерес Египта к экспортным поставкам нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров и сельхозпродукции. «Мы открыты к запуску новых бизнесов в нефтехимии, сельском хозяйстве», — сказал в свою очередь министр промышленности Египта. Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.