Татарстан нарастил товарооборот с Египтом в восемь раз в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Минниханов отметил интерес Египта к экспортным поставкам нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров и сельхозпродукции.
«Мы открыты к запуску новых бизнесов в нефтехимии, сельском хозяйстве», — сказал в свою очередь министр промышленности Египта.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.