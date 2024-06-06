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Татарстан нарастил товарооборот с Египтом в восемь раз в 2023 году

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Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром на полях ПМЭФ заявил о росте взаимного товарооборота в восемь раз в 2023 году.
Татарстан нарастил товарооборот с Египтом в восемь раз в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Минниханов отметил интерес Египта к экспортным поставкам нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров и сельхозпродукции.

«Мы открыты к запуску новых бизнесов в нефтехимии, сельском хозяйстве», — сказал в свою очередь министр промышленности Египта.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.

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