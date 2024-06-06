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Подмосковье заключило соглашение о сотрудничестве с Вологодской областью

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.
Подмосковье заключило соглашение о сотрудничестве с Вологодской областью
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Московская область всегда открыта к сотрудничеству с другими странами, особенно регионами нашей страны», — заявил Воробьёв на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

В свою очередь, Филимонов отметил, что инициативы Подмосковья в социально-экономической сфере, в медицине, науке, в области образования, культуры и туризма, а также ЖКХ получат поддержку правительства Вологодской области.

Ранее сообщалось, что правительство Тульской области на полях ПМЭФ подписало соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

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