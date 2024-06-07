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В Москве специалисты завершают благоустройство территории у вокзала «Печатники»

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В Москве почти завершено благоустройство территории, прилегающей к столичному вокзалу «Печатники».

Об этом информирует НСН.

Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что там высадили кустарники и уложили рулонный газон площадью почти 17 тыс. кв. м.

В рамках проекта также улучшат улично-дорожную сеть. Уже завершено устройство новых тротуаров общей площадью 11 тыс. кв. м.

В текущий момент на станции «Печатники» завершается возведение наземного вестибюля.

Ранее сообщалось, что на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена откроют три новые пересадки до конца 2024 года.

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