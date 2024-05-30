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На БКЛ откроют три новые пересадки в 2024 году

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До конца 2024 года на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена откроют три новые пересадки.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

Речь идёт о станциях «Авиамоторная», «Электрозаводская» и «Текстильщики».

Как отметили в ведомстве, открытие новых пересадок позволит быстрее и комфортнее перемещаться между станциями в любую погоду.

В частности, на «Авиамоторной» и «Электрозаводской» откроют подземные переходы, а на «Текстильщиках» — тёплый контур.

Ранее сообщалось, что участок БКЛ столичного метрополитена «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошёвская» временно закроют с 22 июня.

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