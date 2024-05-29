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В Москве временно закроют участок метро «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошёвская»

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Участок БКЛ столичного метрополитена «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошёвская» БКЛ временно закроют с 22 июня.
В Москве временно закроют участок метро «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошёвская»
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Временное закрытие данного участка обусловлено его интегрирацией в новую Рублёво-Архангельскую линию.

Также там заменят инженерные системы, модернизируют тоннели.

Пассажирам на время работ рекомендуют пользоваться Филёвской и Солнцевской линиями метро, Московским центральным кольцом (МЦК), а также первым и четвёртым Московскими центральными диаметрами (МЦД).

Ранее сообщалось, что на станции Московского центрального кольца (МЦК) «Локомотив» запланирован ремонт эскалатора. Его закроют с 1 по 30 июня.

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