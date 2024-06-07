Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Портнягину

Тверской суд Москвы принял решение продлить срок домашнего ареста блогеру Дмитрию Портнягину.

Как напомнили РИА Новости в суде, Портнягин проходит по делу о неуплате налогов и легализации доходов.

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста... на срок до 10 августа», — сказала собеседница агентства.

15 апреля Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на сумму 124 млн рублей.