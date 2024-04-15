Суд в Москве запретил блогеру Портнягину пользоваться интернетом
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
Суд запретил Портнягину пользоваться интернетом, а также средствами связи. Исключение составляют только вызов неотложной скорой медицинской помощи и общение с защитниками и следователем.
15 апреля Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на сумму 124 млн рублей.